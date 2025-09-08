Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области несомненно скажется на кошельках местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется жителей Павлоградского района, сообщает Politeka.

КП «Юриевские ЖКУ» объявило о намерении пересмотреть цены на водоснабжение, водоотвод и управление бытовыми отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с требованиями действующего законодательства и ростом затрат предприятия.

В сообщении говорится, что причинами изменений стали увеличение стоимости энергоносителей, материалов и реагентов, а также необходимость обновления расчетов производственных затрат в соответствии с реальными объемами предоставления ЖКУ.

По обновленному проекту стоимость централизованного водоснабжения для населения вырастет с 53,06 грн за кубометр до 69,38. Это почти 31%. Для бюджетных организаций стоимость изменится с 55,62 до 72,69 грн, а для других категорий потребителей – с 58,14 до 75,99.

Централизованный водоотвод также подорожает. Для населения расценки вырастут со 164,77 за кубометр до 187,53, что составляет более 13%. Для бюджетных учреждений новый показатель будет составлять 196,46 вместо 172,62, а для других – он увеличится со 180,48 до 205,39 грн.

Стоит отметить, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области затронет и сферу обращения с бытовыми отходами. Так, сбор и вывоз мусора для населения подорожает с 35 гривен на человека в месяц до 67,86, что означает рост почти в два раза.

Прием и размещение отходов на полигоне также станет значительно дороже. Для населения расценка будет на уровне 174,93, что означает более 165% больше.

