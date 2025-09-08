Число тих, хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області на опалення, визначається відповідними обласними держадміністраціями.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області надається на закупівлю пічного палива у 2025 році, повідомляє Politeka.net.

Як йдеться у повідомленні ПФУ, порядок виплати регулюється постановою уряду від 13 серпня 2025 року.

За рішенням Кабміну, допомогу виплачуватимуть українцям, які живуть у приміщеннях з пічним опаленням. Як зазначили в ПФУ, перелік територіальних громад, населених пунктів, жителі яких можуть отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області на опалення, визначається відповідними обласними держадміністраціями.

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських та районних рад завершили формування списків громадян, які встигли подати заявки на отримання до 24 серпня. Усі ці дані передані на розгляд обласних державних адміністрацій.

Далі обласні адміністрації надсилають сформовані переліки до Пенсійного фонду України. Саме там відбувається визначення найбільш вразливих категорій населення, які потребують першочергової підтримки. Йдеться про виплати, призначені для придбання твердого пічного палива, що здійснюватимуться за сприяння міжнародних партнерів.

До числа вразливих груп для отримання грошової допомоги у Чернігівській області належать:

громадяни, які отримують субсидії чи пільги на тверде паливо;

самотні непрацездатні пенсіонери;

одинокі матері та батьки;

українці, котрі одержують підтримку при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю;

сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю;

прийомні родини;

дитячі будинки сімейного типу;

домогосподарства внутрішньо переміщених осіб.

Пенсійний фонд, отримавши усі відомості, формує узагальнений список отримувачів допомоги та повертає його до обласних адміністрацій. Останні, у свою чергу, передають ці дані міжнародним організаціям, які беруть безпосередню участь у фінансуванні програми.

Міжнародні інституції проводять власний аналіз наданої інформації та ухвалюють остаточне рішення щодо виплат. Очікується, що протягом вересня та жовтня 2025 року грошову підтримку отримають усі ті, хто відповідає критеріям і має право на допомогу. Таким чином, процес забезпечить найбільш нужденні категорії населення ресурсами, необхідними для підготовки до осінньо-зимового періоду.

