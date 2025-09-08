Число тех, кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области на отопление, определяется соответствующими областными госадминистрациями.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области предоставляется на закупку печного топлива в 2025 году, сообщает Politeka.net.

Как сообщается в сообщении ПФУ, порядок выплаты регулируется постановлением правительства от 13 августа 2025 года.

По решению Кабмина деньги будут выплачивать украинцам, которые живут в помещениях с печным отоплением. Как отметили в ПФУ, список территориальных общин, населенных пунктов, жители которых могут получить денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области на отопление, определяется соответствующими областными госадминистрациями.

Исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских и районных советов завершили формирование списков граждан, успевших подать заявки на получение до 24 августа. Все эти данные переданы на рассмотрение областных государственных администраций.

Далее областные администрации присылают сложившиеся перечни в Пенсионный фонд Украины. Именно там происходит определение наиболее уязвимых категорий населения, нуждающихся в первоочередной поддержке. Речь идет о выплатах, предназначенных для приобретения твердого топлива, которые будут осуществляться при содействии международных партнеров.

В число уязвимых групп для получения денежной помощи в Черниговской области входят:

граждане, получающие субсидии или льготы на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

одинокие матери и родители;

украинцы, получающие поддержку при рождении ребенка;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью;

семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;

приемные семьи;

детские дома семейного типа;

домохозяйства внутри перемещенных лиц.

Пенсионный фонд, получив все сведения, формирует обобщенный список получателей и возвращает его в областные администрации. Последние, в свою очередь, передают эти данные международным организациям, непосредственно участвующим в финансировании программы.

Международные институты проводят собственный анализ предоставленной информации и принимают окончательное решение о выплатах. Ожидается, что в течение сентября и октября 2025 г. денежную поддержку получат все, кто отвечает критериям и имеет право на помощь. Таким образом, процесс обеспечит наиболее нуждающиеся категории населения ресурсами, необходимыми для подготовки к осенне-зимнему периоду.

