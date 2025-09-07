Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові характеризується поступовим потеплінням.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові обіцяє різкі перепади температури та помірну мінливість атмосферних явищ, повідомляє Politeka.

Початок тижня, у понеділок, 8 вересня, очікується прохолодним: повітря прогріється лише до +13°C, вітер дме з північно-східного напрямку зі швидкістю 9 м/с, дощів не передбачається. У вівторок температура підвищиться до +23°C, а опади складуть близько 1,3 мм у рідкому еквіваленті.

Середа, 10 вересня, буде теплішою: термометри покажуть +14°C, при цьому очікуються незначні опади – 0,3 мм. У четвер повітря прогріється до +23°C, а кількість опадів становитиме 0,2 мм.

П’ятниця, 12-го, принесе деяке підвищення температурними показниками – до +15°C, без дощів. У суботу, 13-го, термометри покажуть +25°C, опади відсутні. Неділя, 14-го, очікується з помірною хмарністю та температурними показниками повітря +15°C.

Загалом, протягом тижня в Харкові утримуватиметься нестійка погода з перепадами денних і нічних температур, помірними вітрами та локальними опадами, що характерно для осіннього періоду.

Метеорологи радять харків’янам враховувати пориви вітру та можливу вологість під час планування прогулянок або поїздок, оскільки температура вдень коливатиметься від +13°C до +25°C, а вночі очікуються значно прохолодніші значення – від +11°C до +15°C. Дощі будуть переважно слабкими та локальними, із загальною тенденцією до сухої погоди.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові характеризується поступовим потеплінням, чергуванням сонячних та хмарних періодів і слабкими опадами, що створює комфортні умови для щоденних справ та активного відпочинку на відкритому повітрі.

Джерело: Метеофор

