Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове характеризуется постепенным потеплением.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове обещает резкие перепады температуры и умеренную изменчивость атмосферных явлений, сообщает Politeka.

Начало недели, в понедельник, 8 сентября, ожидается прохладным: воздух прогреется до +13°C, ветер дует с северо-восточного направления со скоростью 9 м/с, дождей не предполагается. Во вторник температура повысится до +23°C, а осадки составят около 1,3 мм в жидком эквиваленте.

Среда, 10 сентября, будет теплее: термометры покажут +14°C, при этом ожидаются небольшие осадки – 0,3 мм. В четверг воздух прогреется до +23°C, а количество осадков составит 0,2 мм.

Пятница, 12, принесет некоторое повышение температурными показателями – до +15°C, без дождей. В субботу, 13-го, термометры покажут +25°C, осадки отсутствуют. Воскресенье, 14, ожидается с умеренной облачностью и температурными показателями воздуха +15°C.

В течение недели в Харькове будет сохраняться неустойчивая погода с перепадами дневных и ночных температур, умеренными ветрами и локальными осадками, что характерно для осеннего периода.

Метеорологи советуют харьковчанам учитывать порывы ветра и возможную влажность при планировании прогулок или поездок, поскольку температура днем ​​будет колебаться от +13°C до +25°C, а ночью ожидаются более холодные значения – от +11°C до +15°C. Дожди преимущественно будут слабыми и локальными, с общей тенденцией к сухой погоде.

Итак, прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове характеризуется постепенным потеплением, чередованием солнечных и облачных периодов и слабыми осадками, что создает комфортные условия ежедневных дел и активного отдыха на открытом воздухе.

Источник: Метеофор

