Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається у межах кількох державних ініціатив, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області передбачене для військовослужбовців, родин, які залишилися без даху над головою через бойові дії, а також для тих, хто належить до групи ризику за соціальним станом.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається згідно з положеннями закону про житловий фонд соціального призначення.

Отримати домівку за державними програмами непросто. Процес передбачає ретельний збір документів та чималий час очікування, адже кількість охочих значно перевищує наявні ресурси.

Однак держава разом з міжнародними донорами продовжує виділяти кошти на відновлення або будівництво нових квартир. Для внутрішньо переміщених осіб пропонуються квартири у новобудовах чи службові помешкання на тимчасовій основі. Перевагу надають родинам з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю.

Для військових та їхніх сімей передбачені нові квартири у ЖК або відновлені будинки, які були збудовані чи відремонтовані за державні кошти і кошти міжнародних партнерів.

Серед програм, що наразі працюють, варто виділити «єВідновлення», завдяки якому ВПО та громадяни, чий дім зруйнований, отримують компенсацію у вигляді сертифікатів на нову квартиру або коштів на будівництво.

Є також програма «єОселя». Вона орієнтована на військових, медиків, педагогів і науковців. Для них доступна іпотека під 3% річних.

