В Кировоградской области для переселенцев открыли возможность получить бесплатное социальное жилье и рассказываем детали.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в пределах нескольких государственных инициатив, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предусмотрено для военнослужащих, семей, оставшихся без крыши над головой из-за боевых действий, а также для тех, кто входит в группу риска по социальному положению.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в соответствии с положениями закона о жилищном фонде социального назначения.

Получить дом по государственным программам непросто. Процесс предусматривает тщательный сбор документов и время ожидания, ведь количество желающих значительно превышает имеющиеся ресурсы.

Однако государство вместе с международными донорами продолжает выделять средства на восстановление или строительство новых квартир. Для внутренне перемещенных предлагаются квартиры в новостройках или служебные помещения на временной основе. Предпочтение отдают семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Для военных и их семей предусмотрены новые квартиры в ЖК или восстановлены дома, построенные или отремонтированные за государственные средства и средства международных партнеров.

Среди работающих программ стоит выделить «єВідновлення», благодаря которому ВПЛ и граждане, чей дом разрушен, получают компенсацию в виде сертификатов на новую квартиру или средств на строительство.

Есть также программа «єОселя». Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для них доступна ипотека под 3% годовых.

