Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в пределах нескольких государственных инициатив, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предусмотрено для военнослужащих, семей, оставшихся без крыши над головой из-за боевых действий, а также для тех, кто входит в группу риска по социальному положению.
Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в соответствии с положениями закона о жилищном фонде социального назначения.
Получить дом по государственным программам непросто. Процесс предусматривает тщательный сбор документов и время ожидания, ведь количество желающих значительно превышает имеющиеся ресурсы.
Однако государство вместе с международными донорами продолжает выделять средства на восстановление или строительство новых квартир. Для внутренне перемещенных предлагаются квартиры в новостройках или служебные помещения на временной основе. Предпочтение отдают семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.
Для военных и их семей предусмотрены новые квартиры в ЖК или восстановлены дома, построенные или отремонтированные за государственные средства и средства международных партнеров.
Среди работающих программ стоит выделить «єВідновлення», благодаря которому ВПЛ и граждане, чей дом разрушен, получают компенсацию в виде сертификатов на новую квартиру или средств на строительство.
Есть также программа «єОселя». Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для них доступна ипотека под 3% годовых.
Источник: 24 канал
Последние новости:
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно
Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право