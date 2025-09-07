Програма безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Кіровоградській області спрямована на допомогу людям похилого віку та переселенцям.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області надаються для забезпечення базових потреб людей, що опинилися в складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті благодійного фонду "Збережемо українців", мета організації полягає у забезпеченні базових потреб і створенні умов для більш безпечного та стабільного життя.

Ініціатива безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Кіровоградській області реалізується в межах проєкту "Дистрибуція наборів". Його головна мета полягає у підтримці тих, хто постраждав від кризових подій чи був змушений залишити власні домівки.

Допомога охоплює продовольчі набори, засоби гігієни, непродовольчі товари, а також питну воду та фільтри для її очищення. Передбачено, що цей проєкт діятиме до кінця 2025 року.

Організатори пояснюють, що подібний формат допомоги дозволяє швидко реагувати на потреби людей. Завдяки набору базових безкоштовних продуктів та речей для пенсіонерів у Кіровоградській області, людина отримує можливість задовольнити першочергові потреби.

У разі, якщо з певних причин реалізація проєкту стане неможливою, усі невикористані кошти будуть спрямовані на інші гуманітарні ініціативи благодійного фонду "Збережемо українців". Таким чином організація гарантує, що підтримка все одно дійде до тих, хто її потребує найбільше.

Суттєву роль у втіленні цієї програми відіграють спонсори. Саме завдяки їхнім фінансовим внескам і постійній допомозі вдається організовувати роздачу наборів і розширювати масштаби діяльності фонду.

Адреса організації у Кропивницькому: вул. Євгена Маланюка, будинок 21А, офіс 1.

Останні новини:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право