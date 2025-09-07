Программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Кировоградской области направлена ​​на помощь пожилым людям и переселенцам.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области предоставляются для обеспечения базовых потребностей людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте благотворительного фонда "Сохраним украинцев", цель организации состоит в обеспечении базовых потребностей и создании условий для более безопасной и стабильной жизни.

Инициатива бесплатных продуктов для пенсионеров в Кировоградской области реализуется в рамках проекта "Дистрибьюция наборов". Его главная цель состоит в поддержке тех, кто пострадал от кризисных событий или был вынужден покинуть собственные дома.

Помощь охватывает продовольственные наборы, средства гигиены, непродовольственные товары, а также питьевую воду и фильтры для ее очистки. Предусмотрено, что проект будет действовать до конца 2025 года.

Организаторы объясняют, что подобный формат помощи позволяет быстро реагировать на нужды людей. Благодаря набору базовых бесплатных продуктов и вещей для пенсионеров в Кировоградской области человек получает возможность удовлетворить первоочередные потребности.

В случае если по определенным причинам реализация проекта станет невозможной, все неиспользованные средства будут направлены на другие гуманитарные инициативы благотворительного фонда "Сохраним украинцев". Таким образом организация гарантирует, что поддержка все равно дойдет до тех, кто в ней нуждается больше всего.

Существенную роль в реализации этой программы играют спонсоры. Именно благодаря их финансовым вкладам и постоянной помощи удается организовывать раздачу наборов и расширять масштабы деятельности фонда.

Адрес организации в Кропивницком: ул. Евгения Маланюка, дом 21а, офис 1.

