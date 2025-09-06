Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області буде доступною лише тим, хто повністю відповідає визначеним правилам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена для жителів одного населеного пункту, повідомляє Politeka.

Про це інформують в повідомленні благодійного фонду «Руки милості» у Facebook. Йдеться про виплати в рамках гуманітарної програми, що реалізується міжнародними організаціями у співпраці з партнерами.

Фінансування надійшло завдяки третій фазі проєкту від USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance спільно з World Vision та ACTED. У цьому етапі передбачена попередня реєстрація, яка проводиться тільки серед мешканців села Томаківка. Передбачена сума становить 10 800 грн на людину, кошти виплачуватимуться з серпня 2025 до січня 2026. Подати заявку можуть виключно жителі згаданого населеного пункту.

При цьому реєстрація не гарантує автоматичного отримання коштів. Остаточне рішення приймається після перевірки відповідності критеріям. Умови передбачають відсутність аналогічної допомоги від інших організацій протягом трьох місяців. Також дохід родини має бути нижчим за 6318 грн на одну особу, не враховуючи соціальні виплати.

Особливу увагу звертають на домогосподарства, де є тяжкохворі, багатодітні родини (три й більше дітей), діти до двох років або внутрішньо переміщені особи. До категорії отримувачів належать також одинокі батьки, сім’ї з вагітними жінками, люди похилого віку від 60 років, особи з інвалідністю першої та другої груп.

Додатковими критеріями є факти пошкодження або зруйнування житла внаслідок обстрілів, проживання в орендованих оселях, тимчасових притулках чи у приймаючих сім’ях. Усі зазначені умови враховуються під час прийняття рішення щодо виплат. Таким чином, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області буде доступною лише тим, хто повністю відповідає визначеним правилам.

