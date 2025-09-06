Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет доступна только тем, кто полностью соответствует определенным правилам.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрено для жителей одного населенного пункта, сообщает Politeka.

Об этом информируют в сообщении благотворительного фонда "Руки милости" в Facebook. Речь идет о выплатах в рамках гуманитарной программы, реализуемой международными организациями в сотрудничестве с партнерами.

Финансирование поступило благодаря третьей фазе проекта от USAID's Bureau for Humanitarian Assistance совместно с World Vision и ACTED. На этом этапе предусмотрена предварительная регистрация, которая проводится только среди жителей села . Предусмотренная сумма составляет 10 800 грн на человека, средства будут выплачиваться с августа 2025 по январь 2026 года . Подать заявку могут только жители упомянутого населенного пункта.

При этом регистрация не гарантирует автоматическое получение средств. Окончательное решение принимается после проверки соответствия критериям. Условия предусматривают отсутствие аналогичной помощи других организаций в течение трех месяцев. Также доход семьи должен быть ниже 6318 грн на одного человека, не считая социальных выплат.

Особое внимание обращают на домохозяйства, где есть тяжелобольные, многодетные семьи (три и более детей), дети до двух лет или внутренне перемещенные лица. К категории получателей относятся также одинокие родители, семьи с беременными женщинами, пожилые люди от 60 лет, лица с инвалидностью первой и второй групп.

Дополнительными критериями являются факты повреждения или разрушения жилья в результате обстрелов, проживания в арендованных домах, временных приютах или в принимающих семьях. Все указанные условия учитываются при принятии решения о выплатах. Таким образом, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет доступна только тем, кто полностью соответствует определенным правилам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.