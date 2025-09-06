Подорожчання продуктів у Харківській області зафіксоване на прикладі пшеничного борошна «Хуторок» у фасуванні 2 кг, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Мінфін.

Станом на 4 вересня 2025 року середня ціна товару у супермаркеті Novus становить 58,21 грн, що відповідає попередньому рівню, зафіксованому протягом серпня.

Протягом минулого місяця борошно демонструвало високу стабільність вартості. Щоденні фіксовані розцінки коливалися незначно: 4–7 серпня — 58,20 грн, з 9 серпня і далі — 58,21 грн. Така стабільність забезпечувала покупцям можливість планувати витрати без різких коливань на базові продукти.

Індекс споживчих цін показує, що за місяць середня вартість зросла лише на 0,01 грн, що свідчить про мінімальне подорожчання. Цей показник відображає невелике, проте помітне підвищення, яке може впливати на бюджет сімей при регулярних закупівлях.

Подорожчання продуктів у Харківській області на прикладі борошна «Хуторок» демонструє загальну тенденцію ринку бакалій у регіоні. Незначне зростання цін дозволяє відстежувати реальні коливання вартості товарів першої необхідності. Споживачі можуть порівнювати пропозиції у різних магазинах і обирати найвигідніші варіанти для щоденних покупок.

Стабільність цін протягом серпня і початку вересня відображає контроль над ринком та відсутність різких скачків вартості базових продуктів. Це створює умови для планування витрат та забезпечує надійність постачання у торговельні мережі регіону, що важливо для мешканців, які регулярно купують пшеничне борошно для приготування домашньої випічки.

