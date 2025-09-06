Подорожание продуктов в Харьковской области зафиксировано на примере пшеничной муки «Хуторок» в фасовке 2 кг, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Минфин .

По состоянию на 4 сентября 2025 средняя цена товара в супермаркете Novus составляет 58,21 грн, что соответствует предыдущему уровню, зафиксированному в течение августа.

В прошлом месяце мука демонстрировала высокую стабильность стоимости. Ежедневные фиксированные расценки колебались незначительно: 4–7 августа – 58,20 грн, с 9 августа и дальше – 58,21 грн. Подобная стабильность обеспечивала покупателям возможность планировать затраты без резких колебаний на базовые продукты.

Индекс потребительских цен показывает, что за месяц средняя стоимость выросла всего на 0,01 грн, что свидетельствует о минимальном удорожании. Этот показатель отражает небольшое, но заметное повышение, которое может влиять на бюджет семей при регулярных закупках.

Подорожание продуктов в Харьковской области на примере муки "Хуторок" демонстрирует общую тенденцию рынка бакалий в регионе. Незначительный рост цен позволяет отслеживать реальные колебания стоимости товаров первой необходимости. Потребители могут сравнивать предложения в разных магазинах и выбирать самые выгодные варианты для ежедневных покупок.

Стабильность цен в течение августа и начале сентября отражает контроль на рынке и отсутствие резких скачков стоимости базовых продуктов. Это создает условия для планирования расходов и обеспечивает надежность поставок в торговые сети региона, что важно для жителей, регулярно покупающих пшеничную муку для приготовления домашней выпечки.

