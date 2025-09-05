У Сумській області стартувала нова система оплати проїзду в громадському транспорті, повідомляє Politeka.

У Конотопі тепер використовують електронну картку «Конотопка», сумісну з валідаторами у шістдесяти автобусах і трамваях. Крім того, запроваджено мобільний додаток, який допомагає пасажирам оформлювати електронні черги у ЦНАП та лікарнях, а також отримувати актуальні новини міста.

Ініціатор проєкту E-Pass Олександр Колесніков зазначив, що система значно ширша за звичні способи оплати. Дизайн «Конотопки» присвячений історичній річці, що колись протікала територією міста, а комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній підкреслив її роль у розвитку громади.

Колишніх кондукторів перевели на інші позиції, а частина персоналу стала контролерами. Паперові квитки зняті з продажу, а співробітники допомагають пасажирам освоїти нову технологію. Директор підприємства Віктор Тимошенко відзначив, що такий підхід довів ефективність у містах-партнерах і позитивно вплинув на фінансові надходження.

Пільгові картки видає управління соціального захисту для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, пенсіонерів та багатодітних родин. Отримати їх можна протягом робочого тижня у холі установи.

Мер Конотопа Артем Семеніхін наголосив, що реалізація стала можливою завдяки підтримці Easy Pay. Для школярів окремий електронний проїзний планують запровадити з 1 вересня. Нова система оплати проїзду в Сумській області запрацювала 22 липня та забезпечила сучасний та зручний спосіб користування транспортом, зменшивши час на придбання квитків.

Джерело: Конотопська міськрада

