Дефіцит продуктів у Сумській області може стати причиною суттєвого зростання цін на хліб у найближчій перспективі, повідомляє Politeka.

Покупці вже починають готуватися до можливих змін у вартості базового продукту харчування.

За прогнозами аналітиків, середня вартість звичайного пшеничного батона може зрости до 55 гривень. Це означає підвищення приблизно на 20–25% у порівнянні з актуальною роздрібною ціною. Головною причиною такого стрибка називають зростання витрат на паливо, адже саме воно визначає логістичні витрати — як перевезення сировини, так і доставку готової продукції до торгових мереж.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, підкреслює: хоча в Україні достатньо запасів зерна та виробничих можливостей для випікання хліба, зростання тарифів на паливо поступово, але суттєво впливає на кінцеву вартість хлібобулочних виробів.

Додатковий ризик для стабільності ринку становлять надзвичайні події, включно з руйнуванням хлібозаводів або транспортної інфраструктури внаслідок ракетних ударів російської федерації. Такі випадки лише поглиблюють дефіцит продуктів у Сумській області та посилюють тиск на споживчі бюджети.

Станом на початок серпня 2025 року середні ціни на хліб були такими: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 г — 27,90 грн; пшеничний хліб 600–650 г — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 г — 44,90 грн. Потенційне підвищення до 55 гривень створить відчутне навантаження для родин.

Експерти застерігають: подорожчання хлібобулочних виробів стане серйозним сигналом для покупців і вплине на витрати домогосподарств уже найближчими місяцями.

Джерело: AgroWeek.

