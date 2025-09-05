Такие случаи лишь усугубляют дефицит продуктов в Сумской области и усиливают давление на потребительские бюджеты.

Дефицит продуктов в Сумской области может послужить причиной существенного роста цен на хлеб в ближайшей перспективе, сообщает Politeka.

Покупатели уже начинают готовиться к возможным изменениям стоимости базового продукта питания.

По прогнозам аналитиков, средняя стоимость обычного пшеничного батона может вырасти до 55 гривен. Это означает повышение примерно на 20-25% по сравнению с актуальной розничной ценой. Главной причиной такого скачка называют рост расходов на топливо, ведь именно он определяет логистические расходы — как перевозку сырья, так и доставку готовой продукции в торговые сети.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, подчеркивает: хотя в Украине достаточно запасов зерна и производственных возможностей для выпечки хлеба, рост тарифов на топливо постепенно, но оказывает существенное влияние на конечную стоимость хлебобулочных изделий.

Дополнительный риск для стабильности рынка составляют чрезвычайные события, включая разрушение хлебозаводов или транспортной инфраструктуры в результате ракетных ударов российской федерации. Такие случаи лишь усугубляют дефицит продуктов в Сумской области и усиливают давление на потребительские бюджеты.

По состоянию на начало августа 2025 года средние цены на хлеб были такими: батон «Румьянец» нарезной весом 450 г – 27,90 грн; пшеничный хлеб 600-650 г - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 г - 44,90 грн. Потенциальное повышение до 55 гривен создаст ощутимую нагрузку для семей.

Эксперты предостерегают: подорожание хлебобулочных изделий станет серьезным сигналом для покупателей и повлияет на расходы домохозяйств в ближайшие месяцы.

Источник: AgroWeek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.