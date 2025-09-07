В Україні готуються зміни, які напряму вплинуть на соціальні виплати та грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області.

Пенсіонери, яким надається державна грошова допомога в Одеській області потрібно виконати одну дію, щоб не втратити підтримку, повідомляє Politeka.

Як попередили на офіційному сайті Пенсійного фонду України, якщо не пройти обовʼязкову ідентифікацію до 1 жовтня, то соцвиплати можуть зупинити.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області передбачає підтримку людей, які розраховують на державну підтримку щомісяця. Пенсійний фонд України з липня взяв на себе адміністрування та виплату 39 видів соцдопомог.

Відтепер саме ця структура відповідає за перевірку одержувачів. Адже через масові переміщення людей виникла плутанина, якою часто користуються шахраї. Щоб уникнути зловживань, ПФУ проводить масштабну звірку всіх отримувачів.

Тим, хто претендує на грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області, необхідно вчасно пройти ідентифікацію. Це стосується не лише літніх людей, а й осіб з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає.

А також це стосується малозабезпечених сімей, самотніх матерів, дітей з інвалідністю з дитинства, а ще тих, хто отримує тимчасову підтримку через несплату аліментів одним із батьків.

Ще одна категорія - це жителі окупованих і прифронтових територій, які отримували соцвиплати від лютого 2022 року до червня 2025 року.

Є кілька способів пройти процедуру. Найпростіший варіант - особисто з’явитися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Проте багато хто може зробити це онлайн, використовуючи портал Пенсійного фонду або особистий кабінет з електронним підписом чи Дія.Підписом.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.