В Украине готовятся изменения, которые напрямую повлияют на социальные выплаты и денежную помощь для пенсионеров в Одесской области.

Пенсионеры, которым предоставляется государственная денежная помощь в Одесской области, нужно выполнить одно действие, чтобы не потерять поддержку, сообщает Politeka.

Как предупредили на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, если не пройти обязательную идентификацию до 1 октября, соцвыплаты могут остановить.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предусматривает поддержку людей, рассчитывающих на государственную поддержку ежемесячно. Пенсионный фонд Украины с июля взял на себя администрирование и выплату 39 видов соцпомощей.

Теперь именно эта структура отвечает за проверку получателей. Ведь из-за массовых перемещений людей возникла путаница, которой часто пользуются мошенники. Чтобы избежать злоупотреблений, ПФУ проводит масштабную сверку всех получателей.

Тем, кто претендует на денежную помощь для пенсионеров в Одесской области, необходимо вовремя пройти идентификацию. Это касается не только пожилых людей, но и лиц с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает.

А также это касается малообеспеченных семей, одиноких матерей, детей с инвалидностью с детства, а еще тех, кто получает временную поддержку из-за неуплаты алиментов одним из родителей.

Еще одна категория – это жители оккупированных и прифронтовых территорий, получавших соцвыплаты с февраля 2022 года по июнь 2025 года.

Есть несколько способов пройти функцию. Самый простой вариант – лично явиться в любой сервисный центр ПФУ. Однако многие могут сделать это онлайн, используя портал Пенсионного фонда или личный кабинет с электронной подписью или Дія.Підписом.

