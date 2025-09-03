Графік відключення світла з 4 по 6 вересня у Дніпропетровській області вже оприлюднили, тож місцеві мешканці можуть з ним ознайомитись.

Графік відключення світла з 4 по 6 вересня у Дніпропетровській області охоплює кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують у Телеграм-каналі ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", графік відключення світла з 4 по 6 вересня у Дніпропетровській області торкнеться Дніпра, Павлограда, Вільногірська та Обухівки.

Комунальні служби повідомляють, що подачу електрики припинятимуть через проведення планових робіт, тому мешканцям радять підготуватися заздалегідь.

За графіком відключення світла з 4 по 6 вересня у Дніпропетровській області у Дніпрі 4.09 електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 18:00 на Надії Алексєєнко, 104, 104А. Додатково з 10:00 до 16:00 знеструмлять Братів Горобців, 59, 66, Криворізька, 10, Макарова, 8.

Певні незручності в облцентрі доведеться потерпіти й 6.09 з 08:00 до 16:00. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 132, 132А, 135, Василя Сліпака, 51, Квартальна, 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, Перемоги, 113Б.

Якщо ж говорити про район, то 4.09 з 08:00 до 18:00 без електропостачання залишаться мешканці села Обухівка на Рибальській, також відомій як Некрасова. Знеструмлення торкнеться будинків 87, 89, 95, 97, 99, 103, 107 та 107А.

У Павлограді того ж дня електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 18:00 на Віталія Шкуренка, 2 та на Поштовій, 3, 3/2 і 3/3. Не оминуть роботи і Вільногірськ.

4.09 з 08:00 до 17:30 незручності терпітимуть мешканці за такими адресами: Ентузіастів, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, ім. Юрія Устенка, 1А, 1Л, 2, 4, 4А, 6, 8/11, 15, Молодіжна, 2-16 (парні), Степова, 3, 5, 7, 9, 24, Віктора Варена, 2-10, 11/8, 12-26 (парні), 30А, 34, 36, 36А, Центральна, 27, 29, 29А, 31А, Промислова, 12, 12А, 12Б.

