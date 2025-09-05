Місцевим мешканцям варто знати про програми, за якими надають гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує працювати завдяки Карітасу, аби забезпечити безпеку та комфорт для вразливих домогосподарств, які постраждали від бойових дій, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації в розділі актуальних проєктів, Карітас реалізує ініціативу “Ремонт житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни в Україні”, який дає змогу відновити житло після невеликих та середніх пошкоджень, завданих вторгненням Росії з лютого 2022 року.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надає підтримку сім’ям та окремим людям, чиє житло зазнало пошкоджень.

До легких та середніх руйнувань відносяться проблеми з вікнами та віконними рамами, склопакетами, дверима, стінами та стелями, часткові руйнування покрівлі або конструкційних елементів, а також електропостачання.

Водночас проєкт не покриває ремонт при сильних структурних пошкодженнях, але Карітас скеровує на інші програми або організації, які можуть надати таку підтримку.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського Банку Розвитку Ради Європи та Католицької Служби Допомоги. Окрім ремонту житла, є актуальна ініціатива підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома.

Дана гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на самотніх осіб, немічних, невиліковно хворих та вимушено переселених людей, які потребують постійного або тимчасового догляду.

Серед послуг є догляд за тілом хворих та немічних, ведення домашнього господарства, навчання родичів основам догляду, надання реабілітаційного обладнання та спостереження за станом здоров’я, включаючи вимірювання цукру, артеріального тиску, обробку ран та пролежнів.

