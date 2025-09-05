Местным жителям следует знать о программах, по которым оказывают гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области продолжает работать благодаря Каритасу, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для уязвимых домохозяйств, пострадавших от боевых действий, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте организации в разделе актуальных проектов, Каритас реализует инициативу "Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине", позволяющий восстановить жилье после небольших и средних повреждений, нанесенных вторжением России с февраля 2022 года.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывает поддержку семьям и отдельным людям, чье жилье получило повреждения.

К легким и средним разрушениям относятся проблемы с окнами и оконными рамами, стеклопакетами, дверями, стенами и потолками, частичные разрушения кровли или конструкционных элементов, а также электроснабжения.

В то же время, проект не покрывает ремонт при сильных структурных повреждениях, но Каритас направляет на другие программы или организации, которые могут оказать такую ​​поддержку.

Проект реализуется при поддержке Европейского Банка Развития Совета Европы и Католической Службы Помощи. Кроме ремонта жилья есть актуальная инициатива повышения качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому.

Данная гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на одиноких лиц, немощных, неизлечимо больных и вынужденно переселенных людей, нуждающихся в постоянном или временном уходе.

Среди услуг есть уход за телом больных и немощных, ведение домашнего хозяйства, обучение родственников основам ухода, предоставление реабилитационного оборудования и наблюдение за состоянием здоровья, включая измерение сахара, артериального давления, обработку ран и пролежней.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.