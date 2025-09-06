Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області залишається важливою підтримкою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається новоприбулим внутрішньо переміщеним особам, які оселилися у приймаючих громадах не більше ніж 60 днів тому, повідомляє Politeka.

Карітас Полтава на своїй сторінці у Фейсбук інформує, що у межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» триває реєстрація на отримання транзитних продуктових наборів.

Йдеться насамперед про тих людей, які нещодавно переїхали. Зокрема, це стосується й пенсіонерів у Полтавській області. Організація визначила низку критеріїв, за якими формується список отримувачів.

У першу чергу, це особи з інвалідністю усіх груп, у тому числі з дитинства. Також у програму включені люди з тяжкими захворюваннями, що потребують особливого догляду.

Окремою категорією є громадяни віком від 60 років. Право на продовольчі пакунки мають також самотні матері й батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб. Багатодітні родини з трьома і більше дітьми також віднесені до числа пріоритетних отримувачів.

Окрім цього, підтримка передбачена для вагітних жінок та матерів із малюками до 3 років. До програми включені й ті домогосподарства, які втратили джерело доходу через війну.

Для таких людей гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стає не просто підтримкою, а й можливістю хоча б частково відновити відчуття безпеки.

Реєстрація для отримання продуктових наборів проводиться у місті Полтава за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом заявників триває з 9:00 до 18:00. Карітас наголошує, що для успішної реєстрації необхідно підготувати певні документи. Деталі дивіться у дописі в Фейсбук.

