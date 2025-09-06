Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области остается важной поддержкой для оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется вновь прибывшим внутренне перемещенным лицам, которые поселились в принимающих общинах не более 60 дней назад, сообщает Politeka.

Каритас Полтава на своей странице в Фейсбуке информирует , что в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» идет регистрация на получение транзитных продуктовых наборов.

Речь идет прежде всего о тех людях, которые недавно переехали. В частности это касается и пенсионеров в Полтавской области. Организация определила ряд критериев, по которым формируется список получателей.

В первую очередь это лица с инвалидностью всех групп, в том числе с детства. Также в программу включены люди с тяжелыми заболеваниями, требующие особого ухода.

Отдельной категорией являются граждане от 60 лет. Право на продовольственные свертки имеют также одинокие матери и родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц. Многодетные семьи с тремя и более детьми также относятся к числу приоритетных получателей.

Кроме того, поддержка предусмотрена для беременных женщин и матерей с малышами до 3 лет. В программу включены и те домохозяйства, которые потеряли источник дохода из-за войны войны.

Для таких людей гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области становится не просто поддержкой, но возможностью хотя бы частично восстановить ощущение безопасности.

Регистрация для получения продуктовых наборов производится в городе Полтава по адресу: улица Пилипа Орлика, 20/1. Прием заявителей продолжается с 9:00 до 18:00. Каритас отмечает, что для успешной регистрации необходимо подготовить определенные документы. Подробности смотрите в сообщении в Facebook.

