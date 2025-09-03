Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує залишатися важливою темою для багатьох людей, які втратили спокій через війну.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається організацією Карітас, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній сторінці, гуманітарна підтримка для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на тих мешканців міста та області, чиї оселі були пошкоджені через обстріли.

У межах проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" діє реєстрація, яка дозволяє визначити найбільш уразливі категорії людей. Карітас наголошує, що для участі у програмі потрібно відповідати кільком вимогам.

По-перше, у домогосподарстві мають бути зафіксовані незначні пошкодження житла, які виникли після 24.02.2022 внаслідок обстрілів. Це можуть бути розбиті вікна, двері або пошкоджений дах. Важливо, щоб родина проживала у нашому облцентрі або в області, де ситуація з безпекою вважається більш-менш стабільною.

Друга умова стосується фінансової спроможності. Якщо члени родини втратили джерело доходу або середній дохід на людину становить менше ніж 6318 гривень, вони можуть претендувати на підтримку.

Це стосується і тих людей пенсійного віку, які живуть самі або разом із літніми родичами, адже їхні фінансові можливості часто вкрай обмежені.

Третій критерій полягає у тому, що домогосподарство не повинно брати участь у ініціативах з відновлення від держави чи інших благодійних організацій.

Окрема увага приділяється тим, хто належить до категорій уразливості. Серед них люди з інвалідністю, ті, хто має серйозні захворювання, самотні літні мешканці віком від 60 років, багатодітні родини, самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей.

А також до списку входять вагітні жінки та матері з дітьми до 3 років. Такі групи отримують пріоритет у розгляді заявок та наданні гуманітарної допоомги для пенсіонерів та інших категорій осіб у Запоріжжі.

