Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається організацією Карітас, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній сторінці, гуманітарна підтримка для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на тих мешканців міста та області, чиї оселі були пошкоджені через обстріли.

У межах проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" діє реєстрація, яка дозволяє визначити найбільш уразливі категорії людей. Карітас наголошує, що для участі у програмі потрібно відповідати кільком вимогам.

По-перше, у домогосподарстві мають бути зафіксовані незначні пошкодження житла, які виникли після 24.02.2022 внаслідок обстрілів. Це можуть бути розбиті вікна, двері або пошкоджений дах. Важливо, щоб родина проживала у нашому облцентрі або в області, де ситуація з безпекою вважається більш-менш стабільною.

нерухомість, багатоквартирний будинок

Друга умова стосується фінансової спроможності. Якщо члени родини втратили джерело доходу або середній дохід на людину становить менше ніж 6318 гривень, вони можуть претендувати на підтримку.

Це стосується і тих людей пенсійного віку, які живуть самі або разом із літніми родичами, адже їхні фінансові можливості часто вкрай обмежені.

Третій критерій полягає у тому, що домогосподарство не повинно брати участь у ініціативах з відновлення від держави чи інших благодійних організацій.

Окрема увага приділяється тим, хто належить до категорій уразливості. Серед них люди з інвалідністю, ті, хто має серйозні захворювання, самотні літні мешканці віком від 60 років, багатодітні родини, самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей.

А також до списку входять вагітні жінки та матері з дітьми до 3 років. Такі групи отримують пріоритет у розгляді заявок та наданні гуманітарної допоомги для пенсіонерів та інших категорій осіб у Запоріжжі.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.