Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжает оставаться важной темой для многих людей, потерявших покой из-за войны.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется организацией Каритас, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной странице, гуманитарная поддержка для пенсионеров в Запорожье направлена ​​на тех жителей города и области, чьи дома были повреждены из-за обстрелов.

В рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" действует регистрация, позволяющая определить наиболее уязвимые категории людей. Каритас подчеркивает, что для участия в программе нужно удовлетворять нескольким требованиям.

Во-первых, в домохозяйстве должны быть зафиксированы незначительные повреждения жилья, возникшие после 24.02.2022 в результате обстрелов. Это могут быть разбитые окна, двери или поврежденная крыша. Важно, чтобы семья проживала в нашем облцентре или области, где ситуация с безопасностью считается более или менее стабильной.

Второе условие касается финансовой способности. Если члены семьи потеряли источник дохода или средний доход на человека составляет менее 6318 гривен, они могут претендовать на поддержку.

Это касается и тех людей пенсионного возраста, которые живут сами или вместе с пожилыми родственниками, ведь их финансовые возможности часто крайне ограничены.

Третий критерий состоит в том, что домохозяйство не должно участвовать в инициативах по восстановлению государства или других благотворительных организаций.

Отдельное внимание уделяется тем, кто относится к категориям уязвимости. Среди них люди с инвалидностью, имеющие серьезные заболевания, одинокие пожилые жители в возрасте от 60 лет, многодетные семьи, одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей.

А также в список входят беременные женщины и мамы с детьми до 3 лет. Такие группы получают приоритет в рассмотрении заявок и предоставлении гуманитарной помощи для пенсионеров и других категорий лиц в Запорожье.

