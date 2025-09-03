Введено обмеження руху транспорту в Києві на окремих ділянках столичних доріг через ремонтні роботи, які біли заплановані раніше, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Із 2 вересня і до 15 жовтня у столиці триватимуть тимчасові зміни в організації дорожнього руху. Зокрема діятиме обмеження руху транспорту в Києві. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», частково буде перекрито пересування транспорту вулицею Богатирською у напрямку до центру української столиці.

Обмеження руху транспорту в Києві стосуються відрізку дороги від автозаправної станції «КЛО» до вулиці Куренівської включно з перехрестям. Крім того, для автомобілістів повністю закриють пересування на окремій ділянці вулиці Куренівської — від вулиці Михайла Гориня до вулиці Богатирської.

Причиною таких змін є продовження масштабних робіт із капітального ремонту вулиці Богатирської. Ремонтна кампанія передбачає оновлення дорожнього покриття, заміну окремих інженерних мереж, облаштування нової розмітки та підвищення рівня безпекипересування.

Для зручності водіїв та уникнення зайвих ускладнень на дорогах буде встановлено попереджувальні дорожні знаки. Вони міститимуть інформацію про тимчасові маршрути об’їзду ділянки, де проводяться ремонтні роботи.

У «Київавтодорі» наголошують, що всі обмеження мають тимчасовий характер і є необхідними для якісного завершення ремонтних робіт. Представники комунальної корпорації перепрошують за можливі незручності та закликають водіїв заздалегідь планувати свій маршрут, враховуючи нововведення.

