Введено ограничение движения транспорта в Киеве на отдельных участках столичных дорог из-за ремонтных работ, которые были запланированы ранее, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Со 2 сентября и до 15 октября в столице будут продолжаться временные изменения в организации дорожного движения. В частности, будет действовать ограничение движения транспорта в Киеве. Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», частично будет перекрыто передвижение транспорта по улице Богатырской по направлению к центру украинской столицы.

Ограничения движения транспорта в Киеве касаются отрезка дороги от автозаправочной станции «КЛО» до ул. Куреневской, включая перекресток. Кроме того, для автомобилистов полностью закроют передвижение на отдельном участке улицы Куреневской – от улицы Михаила Горыня до улицы Богатырской.

Причиной таких изменений является продление масштабных работ по капитальному ремонту ул. Богатырской. Ремонтная кампания предусматривает обновление дорожного покрытия, замену отдельных инженерных сетей, обустройство новой разметки и повышение уровня безопасности передвижения.

Для удобства водителей и устранения лишних осложнений на дорогах будут установлены предупредительные дорожные знаки. Они будут содержать информацию о временных маршрутах объезда участка, где проводятся ремонтные работы.

В «Киевавтодоре» отмечают, что все ограничения носят временный характер и необходимы для качественного завершения ремонтных работ. Представители коммунальной корпорации извиняются за возможные неудобства и призывают водителей заранее планировать свой маршрут, учитывая нововведения.

