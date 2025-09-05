Право першочергово отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області мають найбільш уразливі категорії населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області надається у межах підготовки до опалювального сезону частині українців, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України постановою від 13 серпня 2025 року № 985. Його мета — підтримати жителів територій, де тривають бойові дії, і які особливо потребують додаткової допомоги у холодний період року.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області передбачена на цей сезон. Обов’язковою умовою є проживання у житлі, що опалюється саме твердим пічним паливом — вугіллям, дровами чи брикетами.

Право першочергово отримати виплати мають найбільш уразливі категорії населення. Серед них:

громадяни, які вже користуються житловою субсидією чи мають пільги на тверде паливо;

одинокі непрацездатні пенсіонери;

одинокі матері або батьки, що виховують дитину та отримують відповідну державну допомогу;

родини, які отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю та сім’ї, де виховується дитина з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи, за винятком тих, хто мешкає у закладах, що отримують компенсацію за комунальні послуги;

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.

Процедура отримання передбачає кілька етапів. Спершу місцеві органи влади — сільські, селищні, міські та районні у містах ради — визначають коло отримувачів та формують списки. Далі їх передають до обласних військових адміністрацій для узгодження.

У вересні та жовтні проходитиме верифікація — перевірка достовірності інформації про претендентів на грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області. Після цього міжнародні організації проведуть додатковий аналіз, і лише тоді кошти будуть виплачені громадянам.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігові: українцям готові платити від 16 тисяч, перелік актуальних вакансій.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігові: перелік цікавих вакансій, де можна заробити 42 тисячі.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто саме має право на виплати, перелік вимог.