Право в первую очередь получить денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области имеют наиболее уязвимые категории населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области предоставляется в рамках подготовки к отопительному сезону части украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины постановлением от 13 августа 2025 года № 985. Его цель — поддержать жителей территорий, где продолжаются боевые действия, особенно нуждающиеся в дополнительной помощи в холодный период года.

Денежное пособие для пенсионеров в Черниговской области предусмотрено на этот сезон. Обязательным условием является проживание в жилище, отапливаемое именно твердым печным топливом — углем, дровами или брикетами.

Право в первую очередь получить выплаты имеют наиболее уязвимые категории населения. Среди них:

граждане, уже пользующиеся жилищной субсидией или имеющие льготы на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

одинокие матери или родители, воспитывающие ребенка и получающие соответствующую государственную помощь;

семьи, получающие помощь при рождении ребенка;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью и семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица, за исключением проживающих в заведениях, получающих компенсацию за коммунальные услуги;

детские дома семейного типа и приемные семьи.

Процедура получения предполагает несколько этапов. Сначала местные органы власти - сельские, поселковые, городские и районные в городах совета - определяют круг получателей и формируют списки. Далее их передают в областные военные администрации для согласования.

В сентябре и октябре пройдет верификация — проверка достоверности информации о претендентах на денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области. После этого международные организации проведут дополнительный анализ и только тогда средства будут выплачены гражданам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Чернигове: украинцам готовы платить от 16 тысяч, перечень актуальных вакансий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Чернигове: перечень интересных вакансий, где можно заработать 42 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто именно имеет право на выплаты, перечень требований.