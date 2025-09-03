Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі залишаються доступними завдяки постійній роботі центру.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі надає благодійний фонд «Посмішка ЮА», проте отримати допомогу можна не щодня, повідомляє Politeka.

За даними організації, фонд продовжує реалізовувати великі гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку найбільш уразливих категорій населення під час війни.

Одним із пріоритетів діяльності є забезпечення продуктовими наборами переселенців та літніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Наразі роздача здійснюється за певним графіком, тому громадянам радять стежити за оголошеннями на офіційному сайті та у соціальних мережах, щоб вчасно дізнаватися про дати та адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги. Організація акцентує, що основна мета таких заходів — покриття базових потреб тих, хто через війну втратив житло, роботу або не має можливості самостійно забезпечити себе необхідними продуктами.

Серед напрямків діяльності «Посмішки ЮА» — роздача безкоштовної їжі, надання теплих речей, постелі та базових засобів побуту родинам, які були змушені евакуюватися або залишилися без житла.

Окрім того, фонд забезпечує громадян засобами гігієни, дитячим харчуванням, підгузками та товарами для догляду за літніми людьми. У разі кризових ситуацій організація оперативно видає питну воду, продукти першої необхідності, ковдри, одяг та інші речі, що можуть полегшити життя.

«Посмішка ЮА» тісно співпрацює з міжнародними благодійними організаціями, місцевими громадами та волонтерами, що дозволяє охоплювати допомогою максимальну кількість людей. Завдяки партнерствам фонд реалізовує гнучкі механізми підтримки, адаптовані до реальних потреб населення.

Усі охочі отримати допомогу мають уважно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах, де регулярно публікується інформація про нові дати та адреси видачі наборів, щоб не пропустити можливість отримати підтримку. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі залишаються доступними завдяки постійній роботі центру та його партнерів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидія для пенсіонерів в Запоріжжі з 1 серпня: у яких випадках доведеться повторно звертатись за допомогою.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Запоріжжі з 1 серпня: хто втратить право на допомогу, перелік причин.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 серпня: скільки грошей можна отримати, перелік важливих надбавок.