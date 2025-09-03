Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье остаются доступными благодаря постоянной работе центра.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляет благотворительный фонд «Посмішка ЮА», однако получить помощь можно не каждый день, сообщает Politeka.

По данным организации, фонд продолжает реализовывать крупные гуманитарные инициативы, направленные на поддержку наиболее уязвимых категорий населения во время войны.

Одним из приоритетов деятельности является обеспечение продуктовыми наборами переселенцев и пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Раздача осуществляется по определенному графику, поэтому гражданам советуют следить за объявлениями на официальном сайте и в социальных сетях, чтобы вовремя узнавать о датах и ​​адресах пунктов выдачи гуманитарной помощи. Организация акцентирует, что основная цель таких мер — покрытие базовых потребностей тех, кто из-за войны потерял жилье, работу или не имеет возможности самостоятельно обеспечить себя необходимыми продуктами.

Среди направлений деятельности «Посмішка ЮА»» — раздача бесплатной еды, предоставление теплых вещей, постельного белья и базовых средств быта семьям, которые были вынуждены эвакуироваться или остались без жилья.

Кроме того, фонд обеспечивает граждан средствами гигиены, детским питанием, подгузниками и товарами по уходу за пожилыми людьми. В случае кризисных ситуаций организация оперативно выдает питьевую воду, продукты первой необходимости, одеяла, одежду и другие вещи, которые могут облегчить жизнь.

«Посмішка ЮА»тесно сотрудничает с международными благотворительными организациями, местными общинами и волонтерами, что позволяет охватывать максимальное количество людей. Благодаря партнерствам фонд реализует гибкие механизмы поддержки, адаптированные к реальным потребностям населения.

Все желающие получить помощь должны внимательно следить за обновлениями на официальных ресурсах, где регулярно публикуется информация о новых датах и ​​адресах выдачи наборов, чтобы не упустить возможность получить поддержку. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье остаются доступными благодаря постоянной работе центра и его партнеров.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Запорожье с 1 августа: в каких случаях придется повторно обращаться за помощью.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Запорожье с 1 августа: кто потеряет право на помощь, список причин.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье с 1 августа: сколько денег можно получить, перечень важных надбавок.