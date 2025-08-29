Від мешканців і водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та обмеження руху транспорту в Харкові.

Обмеження руху транспорту в Харкові буде діяти протягом місяця, зміни стосуються частини вулиць міста через масштабні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

У період з 30 серпня по 30 вересня 2025 року буде тимчасове обмеження руху транспорту в Харкові на вулиці Петропавлівській, поблизу будинку №3.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, такі зміни пов’язані з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі, що забезпечує безпеку та належне функціонування інженерних мереж району.

Для забезпечення можливості пересування автотранспорту буде організовано пропуск у вільній від виконання робіт смузі руху, що дозволить мінімізувати незручності для водіїв та забезпечить доступ до прилеглих будинків і об’єктів.

Від мешканців і водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та обмеження руху транспорту в Харкові, а також враховувати можливі затримки під час планування поїздок цією ділянкою дороги. Крім того, для зручності громадськості, Департамент будівництва та шляхового господарства нагадує про необхідність дотримання дорожніх знаків та тимчасових обмежень, встановлених на період проведення ремонтних робіт.

Такі роботи є важливою складовою підтримки безпечного функціонування міської інфраструктури, і їхнє своєчасне виконання дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить стабільну роботу газопроводу у майбутньому. Місцева влада запевняє, що всі роботи виконуватимуться у найкоротші терміни та з урахуванням мінімізації незручностей для громадян і водіїв.

