Ограничения движения транспорта в Харькове будут действовать в течение месяца, изменения касаются части улиц города из-за масштабных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

В период с 30 августа по 30 сентября 2025 г. будет временное ограничение движения транспорта в Харькове на улице Петропавловской, вблизи дома №3.

Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, такие изменения связаны с необходимостью проведения аварийных ремонтов на газопроводе, обеспечивающих безопасность и надлежащее функционирование инженерных сетей района.

Для обеспечения возможности передвижения автотранспорта будет организован пропуск в свободной от выполнения ремонтов полосе движения, что позволит минимизировать неудобства для водителей и обеспечит доступ к близлежащим домам и объектам.

От жителей и водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и ограничению движения транспорта в Харькове, а также учитывать возможные задержки при планировании поездок по этому участку дороги. Кроме того, для удобства общественности Департамент строительства и дорожного хозяйства напоминает о необходимости соблюдения дорожных знаков и временных ограничений, установленных на период проведения ремонтных работ.

Такие меры являются важной составляющей поддержки безопасного функционирования городской инфраструктуры и их своевременное выполнение позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечит стабильную работу газопровода в будущем. Местные власти уверяют, что все работы будут выполняться в кратчайшие сроки и с учетом минимизации неудобств для граждан и водителей.

