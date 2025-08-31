Місцеві мешканці мають бути готові до введення графіка відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Харківській області.

Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Харківській області оприлюднили у місцевій філії «Газмережі», повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційного сайту постачальника, графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Харківській області охоплює чотири громади Харківського та Богодухівського районів.

Це Дергачівська, Золочівська, Малоданилівська та Солоницівська громади. Газопостачання тут тимчасово припинене. Мешканців закликали самостійно перекрити крани у своїх домівках і залишити відповідний напис на воротах чи хвіртках, щоб полегшити роботу аварійних бригад.

Начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко пояснив, що паливо відсутнє через аварію на газових мережах. Роботи з відновлення тривають і за попередніми прогнозами можуть зайняти до чотирьох днів.

А це означає, що відновлення подачі блакитного палива може відбутися 1.09.2025 поступово у кожному населеному пункті. Крім того, на сайті постачальника йдеться і про обмеження споживання газу 2.09.2025.

Воно стосується мешканців Солоницівки та Подвірок. З 9 години ранку до 17 години їм доведеться обійтися без блакитного палива. У «Газмережах» пояснили, що виконуватимуться роботи, необхідні для підготовки систем до опалювального сезону.

Спеціалісти підкреслюють, що після завершення ремонту відновлення постачання можливе лише після перевірки обладнання у кожному помешканні. Тому людям варто дочекатися працівників газової служби.

За словами енергетиків, графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Харківській області є вимушеним. Обмеженяя спрямовані на безпечну роботу мереж та стабільне забезпечення блакитним паливом у холодний період.

