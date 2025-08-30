Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надаэться одній з громад регіону та тим, хто належить до певних категорій, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні Олексаднівської громади.
Внутрішньо переміщені особи, які нині проживають на території Олександрійської громади, мають можливість отримати одноразову грошову допомога у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій, звернувшись до управління соціального захисту населення.
Хто може отримати виплату
Право на матеріальну підтримку мають:
- багатодітні родини;
- особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- громадяни, які досягли 80-річного віку.
Грошова допомога у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій надається один раз на рік незалежно від отримуваних пенсій, соціальних допомог чи інших доходів. Єдиний виняток — особи, що перебувають на повному державному забезпеченні.
Розмір виплат
- 3 000 гривень – для осіб з інвалідністю І та ІІ групи, а також людей віком від 80 років;
- 3 000 гривень – на кожного члена багатодітної родини.
Необхідні документи
Для отримання виплати слід подати:
- письмову заяву;
- копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію довідки про взяття на облік ВПО;
- довідку з банку з зазначенням IBAN.
Додаткові документи:
для осіб з інвалідністю: витяг з рішення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або копія відповідної довідки, а також копія посвідчення (за наявності);
для багатодітних сімей: копії свідоцтв про народження дітей до 14 років та копії посвідчень батьків і дітей з багатодітної родини.
Куди звертатися
Управління соціального захисту населення: м. Олександрія, вул. Шевченка, 109, кабінет 5 або 15.
