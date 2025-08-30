Денежная помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий предоставляется один раз в год.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется одной из общин региона и тем, кто принадлежит к определенным категориям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Александровской общины.

Внутри перемещенные лица, проживающие сейчас на территории Александрийской общины, имеют возможность получить единовременную денежную помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий , обратившись в управление социальной защиты населения.

Кто может получить выплату

Право на материальную поддержку имеют:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II группы;

граждане, достигшие 80-летнего возраста.

Денежная помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий предоставляется раз в год независимо от получаемых пенсий, социальных пособий или других доходов. Единственное исключение – лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Размер выплат

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью I и II группы, а также для людей в возрасте от 80 лет;

3 000 гривен – на каждого члена многодетной семьи.

Необходимые документы

Для получения выплаты следует подать копии:

письменное заявление;

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справки о взятии на учет ВПЛ;

справку из банка с указанием IBAN.

Дополнительные документы:

для лиц с инвалидностью: выписка из решения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или копия соответствующей справки, а также копия удостоверения (при наличии);

для многодетных семей: копии свидетельств о рождении детей до 14 лет и копии удостоверений родителей и детей из многодетной семьи.

Куда обращаться

Управление социальной защиты населения: г. Александрия, ул. Шевченко, 109, кабинет 5 или 15.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.