Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется одной из общин региона и тем, кто принадлежит к определенным категориям, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Александровской общины.
Внутри перемещенные лица, проживающие сейчас на территории Александрийской общины, имеют возможность получить единовременную денежную помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий , обратившись в управление социальной защиты населения.
Кто может получить выплату
Право на материальную поддержку имеют:
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью I и II группы;
- граждане, достигшие 80-летнего возраста.
Денежная помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий предоставляется раз в год независимо от получаемых пенсий, социальных пособий или других доходов. Единственное исключение – лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Размер выплат
- 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью I и II группы, а также для людей в возрасте от 80 лет;
- 3 000 гривен – на каждого члена многодетной семьи.
Необходимые документы
Для получения выплаты следует подать копии:
- письменное заявление;
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- справки о взятии на учет ВПЛ;
- справку из банка с указанием IBAN.
Дополнительные документы:
для лиц с инвалидностью: выписка из решения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или копия соответствующей справки, а также копия удостоверения (при наличии);
для многодетных семей: копии свидетельств о рождении детей до 14 лет и копии удостоверений родителей и детей из многодетной семьи.
Куда обращаться
Управление социальной защиты населения: г. Александрия, ул. Шевченко, 109, кабинет 5 или 15.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.