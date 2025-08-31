У майбутньому нова система оплати проїзду у Хмельницькому має бути поширена й на маршрутні таксі.

У Хмельницькому розпочала роботу нова система оплати проїзду в автобусах у тестовому режимі, повідомляє Politeka.

Інформацію підтвердив міський голова Микола Ваврищук.

Тестування будуть здійснювати 15 вересня. Паралельно залишається чинною оплата готівкою.

Усі пасажири, крім пільговиків, можуть розраховуватися банківськими картками, як дебетовими, так і кредитними, або смартфонами з підтримкою безконтактних платежів. Також доступні електронні квитки старих та нових зразків. Пільгові картки наразі не введено.

В автобусах встановлено два валідатори. Водійка Ольга Бірюк зазначила, що мешканці поступово звикають до безготівкової форми. Наразі більшість користуються готівкою або PayPass. Світлана, жителька міста, розповіла, що переважно розраховується карткою, оскільки рідко носить із собою гроші. Антон Главацький навпаки вважає оплату карткою незручною, бо потрібно її постійно поповнювати.

Сергій Овсійчук, кондуктор, повідомив, що щодня валідатором користується приблизно сотня пасажирів. Приватний перевізник Олександр Мішин зауважив, що середньостатистично це близько тридцяти осіб. Він додав, що для контролю варто залучати додатковий персонал, а також залишити готівковий варіант з підвищеним тарифом, щоб люди самостійно обирали зручний спосіб розрахунку.

У майбутньому нова система оплати проїзду у Хмельницькому має бути поширена й на маршрутні таксі, що дозволить зробити розрахунок у транспорті ще більш сучасним та зручним для мешканців міста.

Окрім того, у Хмельницькому також відбулося подорожчання проїзду.

