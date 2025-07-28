Подорожчання проїзду у Хмельницькому стало офіційним з 23 липня, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, передає Хмельницьке КП "Електротранс".

Вартість поїздки у тролейбусі тепер складає 9 гривень, тоді як автобусні маршрути незалежно від типу транспорту коштують 15 гривень.

Останнє коригування цін відбулося три роки тому. За цей період місцеві перевізники неодноразово зверталися до влади з проханням переглянути тарифи. Деякі компанії наполягали на встановленні розцінки у розмірі 20 гривень, однак таку суму визнали економічно недоцільною.

Питання оновлення цін залишалося відкритим протягом шести місяців. Лише наприкінці липня було затверджено нові правила, які все ще вважаються одними з найдоступніших серед регіональних центрів України.

Крім того, з цього ж дня у великих і середніх автобусах запроваджено валідатори. Поки що обладнання працює в тестовому режимі. Система дозволяє здійснювати оплату банківською карткою, смартфоном або електронним квитком.

За інформацією міської ради, головна мета – поступовий перехід до безготівкових розрахунків та контроль перевезень. Надалі планується встановити відповідні пристрої у транспорті меншого формату.

Отже, подорожчання проїзду у Хмельницькому супроводжується впровадженням нових технологічних рішень для зручності пасажирів.

До слова, також повідомлялося про нову систему оплати проїзду у Хмельницькому. Система запрацює в тестовому режимі. У цей період мешканці зможуть здійснювати оплату кількома способами: електронним квитком, банківською карткою, мобільними пристроями через Google Pay та Apple Pay, а також готівкою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: що варто знати про процес видачі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: українцям полегшать пошук оселі, яке нововведення готується.