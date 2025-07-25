Нова система оплати проїзду у Хмельницькому має на меті зробити розрахунки зручнішими та швидшими.

23 липня у Хмельницькому стартував поетапний запуск валідаторів у великих і середніх автобусах, що є першим кроком до впровадження нової системи оплати проїзду, повідомляє Politeka.

Про це інформують у міській раді.

Наразі технічні спеціалісти поступово підключають обладнання на маршрутах, де працює відповідний клас транспорту. У міській раді зазначили: "Протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня валідатори мають запрацювати на всіх напрямках, де курсують середні й великі автобуси".

Система запрацює в тестовому режимі. У цей період мешканці зможуть здійснювати оплату кількома способами: електронним квитком, банківською карткою, мобільними пристроями через Google Pay та Apple Pay, а також готівкою. Водночас скористатися пільговим квитком тимчасово буде неможливо — ця функція недоступна під час налаштування.

Нова система оплати проїзду у Хмельницькому має на меті зробити розрахунки зручнішими та швидшими. Запуск відбувається без затримок, працівники активно налаштовують усе необхідне обладнання.

Загальна мета тестування — перевірити справність роботи валідаторів та забезпечити комфортне користування для пасажирів.

До слова, у Хмельницькому також дорожчає проїзд.

Востаннє ціни змінювалися ще три роки тому. Попри те, що нові розцінки вищі за попередні, в управлінні зазначають: у порівнянні з іншими обласними центрами України, хмельницький транспорт і надалі залишається одним із найдоступніших.

За інформацією представників органу місцевого самоврядування, ініціативу ухвалив виконавчий комітет. Обговорення тарифів тривало понад пів року.

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