Подорожчання проїзду у Хмельницькому набуде чинності вже з 23 липня, адже цього дня зміняться тарифи на користування як тролейбусами, так і автобусами різної місткості, повідомляє Politeka.

Про це офіційно поінформували у пресслужбі міської ради. Новий рівень плати складе 9 гривень за пересування електротранспортом і 15 — у маршрутних засобах великого та малого класів.

Востаннє ціни змінювалися ще три роки тому. Попри те, що нові розцінки вищі за попередні, в управлінні зазначають: у порівнянні з іншими обласними центрами України, хмельницький транспорт і надалі залишається одним із найдоступніших.

За інформацією представників органу місцевого самоврядування, ініціативу ухвалив виконавчий комітет. Обговорення тарифів тривало понад пів року. Перевізники наполягали на сумі 20 гривень, однак чиновники визнали такі вимоги необґрунтованими. За результатами тривалих консультацій ухвалили компромісне рішення — підняти оплату лише частково.

Крім вартості квитка, впроваджуються й новації в обслуговуванні: вже з понеділка, 23 липня, у тестовому форматі стартує використання валідаторів на великогабаритних одиницях рухомого складу. У майбутньому такі пристрої планують встановити і на інших маршрутах.

За словами посадовців, можливість здійснювати оплату банківською карткою або електронним засобом дасть змогу покращити облік пасажирів, зменшити витрати на обіг готівки та забезпечити прозорість транспортної системи.

Подорожчання проїзду у Хмельницькому відбувається в умовах зростання витрат галузі, однак із врахуванням інтересів містян та без надмірного фінансового тиску на громадськість.

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