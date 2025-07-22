Подорожание проезда в Хмельницком вступит в силу уже с 23 июля, ведь в этот день изменятся тарифы на пользование как троллейбусами, так и автобусами разной вместимости, сообщает Politeka.

Об этом официально проинформировали в пресс-службе городского совета. Новый уровень платы составит 9 гривен за передвижение электротранспортом и 15 – в маршрутных средствах большого и малого классов.

В последний раз цены менялись еще три года назад. Несмотря на то, что новые расценки выше предыдущих, в управлении отмечают: по сравнению с другими областными центрами Украины, хмельницкий транспорт продолжает оставаться одним из самых доступных.

По информации представителей органа местного самоуправления, инициативу принял исполнительный комитет. Обсуждение тарифов длилось более полугода. Перевозчики настаивали на сумме 20 гривен, однако чиновники сочли такие требования необоснованными. По результатам длительных консультаций было принято компромиссное решение — поднять оплату лишь частично.

Помимо стоимости билета внедряются и новации в обслуживании: уже с понедельника, 23 июля, в тестовом формате стартует использование валидаторов на крупногабаритных единицах подвижного состава. В будущем такие устройства планируют установить и по другим маршрутам.

По словам чиновников, возможность осуществлять оплату банковской картой или электронным средством позволит улучшить учет пассажиров, уменьшить расходы на обращение наличных и обеспечить прозрачность транспортной системы.

Подорожание проезда в Хмельницком происходит в условиях роста расходов отрасли, однако с учетом интересов горожан и без чрезмерного финансового давления на общественность.

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