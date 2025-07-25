Новая система оплаты проезда в Хмельницком имеет целью сделать расчеты более удобными и быстрыми.

23 июля в Хмельницком стартовал поэтапный запуск валидаторов в больших и средних автобусах, что является первым шагом по внедрению новой системы оплаты проезда, сообщает Politeka.

Об этом сообщает в городском совете.

В настоящее время технические специалисты постепенно подключают оборудование на маршрутах, где работает соответствующий класс транспорта. В городском совете отметили: "В течение сегодняшнего и завтрашнего дня валидаторы должны заработать по всем направлениям, где курсируют средние и большие автобусы".

Система заработает в тестовом режиме. В этот период жители смогут производить оплату несколькими способами: электронным билетом, банковской картой, мобильными устройствами через Google Pay и Apple Pay, а также наличными. В то же время воспользоваться льготным билетом временно невозможно — эта функция недоступна при настройке.

Новая система оплаты проезда в Хмельницком имеет целью сделать расчеты более удобными и быстрыми. Запуск производится без задержек, работники активно настраивают все необходимое оборудование.

Общая цель тестирования – проверить исправность работы валидаторов и обеспечить комфортное пользование для пассажиров.

К слову, в Хмельницком также дорожает проезд.

В последний раз цены менялись еще три года назад. Несмотря на то, что новые расценки выше предыдущих, в управлении отмечают: по сравнению с другими областными центрами Украины, хмельницкий транспорт продолжает оставаться одним из самых доступных.

По информации представителей органа местного самоуправления, инициативу принял исполнительный комитет. Обсуждение тарифов длилось более полугода.

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