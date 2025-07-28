Подорожание проезда в Хмельницком стало официальным с 23 июля, сообщает Politeka.

Такое решение принял исполнительный комитет городского совета, передает Хмельницкое КП "Электротранс" .

Стоимость поездки в троллейбусе теперь составляет 9 гривен, тогда как автобусные маршруты, независимо от типа транспорта, стоят 15 гривен.

Последняя корректировка цен произошла три года назад. За этот период местные перевозчики не раз обращались к власти с просьбой пересмотреть тарифы. Некоторые компании настаивали на установлении расценки в размере 20 гривен, однако такую сумму сочли экономически нецелесообразной.

Вопрос обновления цен оставался открытым в течение шести месяцев. Только в конце июля были утверждены новые правила, все еще считающиеся одними из самых доступных среди региональных центров Украины.

Кроме того, с этого же дня в больших и средних автобусах введены валидаторы. Пока оборудование работает в тестовом режиме. Система позволяет производить оплату банковской картой, смартфоном или электронным билетом.

По информации городского совета, главная цель – постепенный переход к безналичным расчетам и контроль перевозок. В дальнейшем планируется установить соответствующие устройства в меньшем формате транспорта.

Следовательно, подорожание проезда в Хмельницком сопровождается внедрением новых технологических решений для удобства пассажиров.

Кстати, также сообщалось о новой системе оплаты проезда в Хмельницком. Система заработает в тестовом режиме. В этот период жители смогут производить оплату несколькими способами: электронным билетом, банковской картой, мобильными устройствами через Google Pay и Apple Pay, а также наличными.

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