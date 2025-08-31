В будущем, новая система оплаты проезда в Хмельницком должна быть распространена и на маршрутные такси.

В Хмельницком начала работу новая система оплаты проезда в автобусах в тестовом режиме, сообщает Politeka.

Информацию подтвердил мэр Николай Ваврищук.

Тестирование пройдет 15 сентября. Параллельно остается действующей оплата наличными.

Все пассажиры, кроме льготников, могут рассчитываться банковскими картами, как дебетовыми, так и кредитными или смартфонами с поддержкой бесконтактных платежей. Также доступны электронные билеты по старым и новым образцам. Льготные карты пока не введены.

В автобусах установлены два валидатора. Водитель Ольга Бирюк отметила, что жители постепенно привыкают к безналичной форме. Сейчас большинство пользуются наличными или PayPass. Светлана, жительница города, рассказала, что преимущественно рассчитывается картой, поскольку редко носит с собой деньги. Антон Главацкий наоборот считает оплату картой неудобной, потому что нужно ее постоянно пополнять.

Сергей Овсийчук, кондуктор, сообщил, что ежедневно валидатором пользуется около сотни пассажиров. Частный перевозчик Александр Мишин отметил, что среднестатистически это около тридцати человек. Он добавил, что для контроля следует привлекать дополнительный персонал, а также оставить наличный вариант с повышенным тарифом, чтобы люди самостоятельно выбирали удобный способ расчета.

В будущем новая система оплаты проезда в Хмельницком должна быть распространена и на маршрутные такси, что позволит сделать расчет в транспорте еще более современным и удобным жителям города.

Кроме того, в Хмельницком также произошло подорожание проезда.

