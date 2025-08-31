Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців передбачає комплексну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в рамках нового проєкту, який впроваджує благодійний фонд "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду "Карітас" на сторінці у Фейсбук.

Розпочато реалізацію проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», який надаватиме комплексну підтримку вразливим домогосподарствам та внутрішньо переміщеним особам, що постраждали від війни.

Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців передбачає комплексну підтримку для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Індивідуальний супровід кризових менеджерів. Це може бути як психологічна та емоційна підтримка, так і перенаправлення до профільних організацій, які надають додаткові послуги.

Групові заходи у громадах. Для жінок, молоді та людей старшого віку організовуються заняття з психоедукації, творчі майстер-класи, культурні події та спортивні активності. Такі зустрічі допомагають налагодити спілкування, відновити внутрішні ресурси та знайти нових друзів.

Право на підтримку мають:

люди з інвалідністю або члени їхніх родин;

особи з тяжкими захворюваннями та їхні домогосподарства;

самотні літні люди від 60 років, а також подружні пари похилого віку без підтримки рідних;

одинокі батьки чи опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;

багатодітні родини з трьома і більше дітьми;

вагітні жінки та матері з дітьми до 3 років.

Крім цього, гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців доступна у вигляді послуг захисту – юридична та правова допомога, індивідуальний кризовий менеджмент, а також інтеграційні заходи у громадах.

Отримати таку підтримку можуть:

люди без постійного доходу;

постраждалі від насильства;

ті, хто втратив документи внаслідок війни;

особи без житла;

громадяни, які не зареєстровані у системі соціальних послуг або з певних причин не отримують державної допомоги.

Водночас навіть ті, хто не належить до вищезазначених категорій, можуть долучатися до інтеграційних заходів у громадах – для цього критерій вразливості не є обов’язковим.

