Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках нового проекта, внедряемого благотворительным фондом "Каритас", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении фонда "Каритас" на странице в Фейсбуке .
Начата реализация проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», который будет оказывать комплексную поддержку уязвимым домохозяйствам и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от войны.
Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев предусматривает комплексную поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Индивидуальное сопровождение кризисных менеджеров. Это может быть как психологическая и эмоциональная поддержка, так и перенаправление в профильные организации, оказывающие дополнительные услуги.
Групповые мероприятия в общинах. Для женщин, молодежи и людей постарше организуются занятия по психоэдукции, творческие мастер-классы, культурные события и спортивные активности. Такие встречи помогают наладить общение, восстановить внутренние ресурсы и найти новых друзей.
Право на поддержку имеют:
- люди с инвалидностью или члены их семей;
- лица с тяжелыми заболеваниями и домохозяйства;
- одинокие пожилые люди от 60 лет, а также супружеские пары преклонных лет без поддержки родных;
- одинокие родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи с тремя и более детьми;
- беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет.
Кроме того, гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев доступна в виде услуг защиты – юридическая и правовая помощь, индивидуальный кризисный менеджмент, а также интеграционные мероприятия в общинах.
Получить такую поддержку могут:
- люди без постоянного дохода;
- пострадавшие от насилия;
- те, кто потерял документы в результате войны;
- лица без жилья;
- граждане, которые не зарегистрированы в системе социальных услуг или по определенным причинам не получают государственную помощь.
В то же время даже те, кто не принадлежит к вышеупомянутым категориям, могут приобщаться к интеграционным мерам в общинах – для этого критерий уязвимости не обязателен.
