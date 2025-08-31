Гуманитарная помощь Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев предусматривает комплексную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках нового проекта, внедряемого благотворительным фондом "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда "Каритас" на странице в Фейсбуке .

Начата реализация проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», который будет оказывать комплексную поддержку уязвимым домохозяйствам и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от войны.

Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев предусматривает комплексную поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Индивидуальное сопровождение кризисных менеджеров. Это может быть как психологическая и эмоциональная поддержка, так и перенаправление в профильные организации, оказывающие дополнительные услуги.

Групповые мероприятия в общинах. Для женщин, молодежи и людей постарше организуются занятия по психоэдукции, творческие мастер-классы, культурные события и спортивные активности. Такие встречи помогают наладить общение, восстановить внутренние ресурсы и найти новых друзей.

Право на поддержку имеют:

люди с инвалидностью или члены их семей;

лица с тяжелыми заболеваниями и домохозяйства;

одинокие пожилые люди от 60 лет, а также супружеские пары преклонных лет без поддержки родных;

одинокие родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с тремя и более детьми;

беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет.

Кроме того, гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев доступна в виде услуг защиты – юридическая и правовая помощь, индивидуальный кризисный менеджмент, а также интеграционные мероприятия в общинах.

Получить такую ​​поддержку могут:

люди без постоянного дохода;

пострадавшие от насилия;

те, кто потерял документы в результате войны;

лица без жилья;

граждане, которые не зарегистрированы в системе социальных услуг или по определенным причинам не получают государственную помощь.

В то же время даже те, кто не принадлежит к вышеупомянутым категориям, могут приобщаться к интеграционным мерам в общинах – для этого критерий уязвимости не обязателен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии в Харьковской области с 1 сентября: украинцам могут отказать в помощи уже осенью.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: что нужно знать о помощи с сентября.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей предоставляют гуманитарные наборы.