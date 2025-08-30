Дефіцит продуктів у Харківській області восени може проявитися у підвищенні вартості базових культур і зменшенні експортних обсягів.

Дефіцит продуктів у Харківській області викликає побоювання серед населення, адже погодні умови весни та літа суттєво знизили врожайність зернових і овочів, повідомляє Politeka.

Навесні чимало аграріїв, особливо з південних регіонів, були змушені пересівати поля через сильні заморозки, що знищили десятки тисяч гектарів. Далі країною прокотилася негода: одні території затоплювало, інші потерпали від граду.

За словами Івана Томича, голови Союзу українського селянства, цьогорічний врожай пшениці стане найнижчим за останнє десятиріччя. Фермери раніше мали підтримку клімату, навіть попри воєнні дії, але цього сезону умови склалися вкрай несприятливі.

Через втрати посівів ціна пшениці піднялася з менш ніж 8 тисяч до майже 9 тисяч гривень за тонну, і знижуватися вона не буде. Де не вимерзло — пошкодив град, а війна робить прогнози ще більш обережними. Експортний потенціал скоротиться орієнтовно до 15 мільйонів тонн.

Попри це, внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном і хлібобулочними виробами. Однак розцінки хліба можуть зрости на 25% у середньорічному вимірі.

Спершу очікували високий урожай кукурудзи, бо її сіяли пізніше, але негода внесла свої корективи. Якщо раніше прогнозували експорт близько 24 мільйонів тонн, тепер результат буде нижчим. Ціна наразі утримується на рівні 9 600 гривень за тонну. Схожа ситуація з ячменем та іншими культурами.

Виробники активно експортують олію, тому вартість олійного зерна зросла. Усередині країни подорожчання очікується незначне, кілька гривень у сезон консервації. Зі зростанням мит аграрії намагаються швидко продати сою та ріпак за кордон: у липні відвантаження сої збільшилося на третину. Якщо мита введуть, ціни підуть угору.

Овочевий ринок зберігатиме відносну стабільність. Картопля, капуста, цибуля, буряк і помідори не повинні суттєво дорожчати до осені. Водночас після початку збору врожаю вартість поступово зростатиме і може перевищити торішні показники. Брак робочих рук та наслідки граду теж підштовхнуть ціни вгору.

Отже, дефіцит продуктів у Харківській області восени може проявитися у підвищенні вартості базових культур і зменшенні експортних обсягів.

