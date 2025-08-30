Дефицит продуктов в Харьковской области осенью может проявиться в повышении стоимости базовых культур и уменьшении экспортных объемов.

Дефицит продуктов в Харьковской области вызывает опасения у населения, ведь погодные условия весны и лета существенно снизили урожайность зерновых и овощей, сообщает Politeka.

Весной многие аграрии, особенно из южных регионов, были вынуждены пересевать поля из-за сильных заморозков, уничтоживших десятки тысяч гектаров. Дальше по стране прокатилась непогода: одни территории затапливало, другие страдали от града.

По словам Ивана Томича, главы Союза украинского крестьянства, нынешний урожай пшеницы станет самым низким за последнее десятилетие. Фермеры ранее поддерживали климат, даже несмотря на военные действия, но в этом сезоне условия сложились крайне неблагоприятные.

Из-за потерь посевов цена пшеницы поднялась с менее чем 8 тысяч до почти 9 тысяч гривен за тонну, и снижаться она не будет. Где не вымерзло — повредил град, а война делает прогнозы еще осторожнее. Экспортный потенциал сократится ориентировочно до 15 миллионов тонн.

Несмотря на это, внутренний рынок останется снабженной мукой и хлебобулочными изделиями. Однако расценки на хлеб могут вырасти на 25% в среднегодовом исчислении.

Сначала ожидали высокий урожай кукурузы, потому что ее сеяли позже, но непогода внесла свои коррективы. Если раньше прогнозировали экспорт около 24 миллионов тонн, то результат будет ниже. Цена в настоящее время удерживается на уровне 9 600 гривен за тонну. Похожая ситуация с ячменем и другими культурами.

Производители активно экспортируют растительное масло, поэтому стоимость масличного зерна возросла. В стране подорожание ожидается незначительное, несколько гривен в сезон консервации. С ростом пошлин аграрии пытаются быстро продать сою и рапс за границу: в июле отгрузка сои увеличилась на треть. Если пошлины будут введены, цены пойдут вверх.

Овощной рынок будет сохранять относительную стабильность. Картофель, капуста, лук, свекла и помидоры не должны существенно дорожать до осени. В то же время после начала сбора урожая стоимость будет постепенно расти и может превысить прошлогодние показатели. Нехватка рабочих рук и последствия града тоже подтолкнут цены вверх.

Следовательно, дефицит продуктов в Харьковской области осенью может проявиться в повышении стоимости базовых культур и уменьшении экспортных объемов.

