Саме такий прогноз погоди на вересень у Харкові надали фахівці регіонального гідрометцентру.

Прогноз погоди на вересень у Харкові та області підготував Харківський регіональний гідрометцентр, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, середня температура у вересні 2025 року очікується близько 14,9 градусів. Рівень дощів прогнозується у межах 48 мм, що відповідає кліматичним показникам для цього місяця.

Перший день осені розпочнеться з мінливої хмарності, істотних опадів не передбачається. Подуватиме північно-східний вітер, проте температурний режим залишатиметься літнім. У нічні години повітря прогріється до 15–20 градусів, а вдень можливе підвищення до 30–35°.

Окрім температурних коливань, у вересні очікується вплив геомагнітних явищ. Найбільша кількість днів із бурями прогнозується на початку місяця. Зокрема, активність передбачається 4, 5 та 6 числа. Додатково невелика магнітна буря можлива 15 числа.

Отже, цей місяць пройде зі стабільними погодними умовами, характерними для цього періоду. Теплі дні чергуватимуться із прохолодними ночами, а кількість опадів відповідатиме кліматичним нормам. Водночас варто зважати на прогнозовані магнітні бурі, більшість яких очікується у перші дні осені. Саме такий прогноз погоди на вересень у Харкові надали фахівці регіонального гідрометцентру.

До слова, на Харківщині також повідомляли про прогноз на найближчі дні. Зокрема, 29 серпня температура становитиме близько +10°C. 30-го очікується підвищення до +24°C, вітер з поривами до 6 м/с, опадів мало або зовсім не буде. 31-го прогнозується +11°C, північний вітер до 6 м/с, без опадів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: літніх українців кличуть працювати, де готові заплатити від 28 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харківській області: фермери зіштовхнулись з проблемами.