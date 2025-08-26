Прогноз погоди в Харкові на 10 днів вказує на теплі та переважно сонячні умови.

Прогноз погоди в Харкові на 10 днів з 27 серпня по 5 вересня передбачає помірні коливання термометрів та пориви повітря, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає сайт Метеофор.

27 серпня температура складе +11°C, вітер дме з південно-західного напрямку, швидкість поривів до 11 м/с, опадів майже немає. Наступного дня очікується +22°C, північно-східний напрям зі швидкістю 5 м/с, без дощів.

29 серпня стовпчики термометрів покажуть +10°C, а 30 серпня знову підвищення до +24°C, при цьому пориви до 6 м/с, опади незначні або відсутні. 31 серпня прогнозує +11°C, дме північний вітер зі швидкістю 6 м/с, опади не очікуються.

На початку вересня, 1 числа, температурні показники піднімуться до +28°C, північно-західні потоки повітря до 7 м/с. 2 вересня очікується +12°C, без опадів. 3 числа температура досягне +30°C, напрямки потоку залишаються північно-західними.

4 вересня прогнозує +15°C, легкий західний вітер та 0,2 мм опадів. 5 числа стовпчики термометрів покажуть +31°C, помірні пориви південно-західного повітря, без опадів. Потоки змінюватимуть напрямки від південного до західного протягом періоду.

Температурні коливання варіюють від +10°C до +31°C. Опади мінімальні, переважно сухо, що дає змогу харків’янам планувати активності на свіжому повітрі. Помірні пориви та зміну напрямку руху повітря варто враховувати під час пересування містом.

Отже, прогноз вказує на теплі та переважно сонячні умови, з незначними дощами 4 вересня, що допоможе планувати як роботу, так і відпочинок на відкритому повітрі.

